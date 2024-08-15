Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Trabzonspor- Rapid Wien karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Trabzonspor-Rapid Wien maçı hakemi kim? Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15-08-2024 RAPID WIEN VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Rapid Wien ile Trabzonspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Rapid Wien-Trabzonspor Maçı, 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Rapid Wien-Trabzonspor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rapid Wien ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Viyana'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.