Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor! Trabzonspor, kendi sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kritik maçta hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada galibiyet almayı hedefliyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelede, taraftarlar Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, maçın tüm detayları...

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Hatayspor maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 20.30'da oynanacak.

Trabzonspor - Hatayspor maçı

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Abonelik sahibi futbolseverler, maçı televizyonlarından izleyebilirken, beIN Connect uygulaması sayesinde mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan da maçı takip edebilecekler.

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman