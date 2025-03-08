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Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Trabzonspor, kendi evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor, bu kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu maçta 3 puanı almayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Süper Lig'in 27. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor! Trabzonspor, kendi sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Trabzonspor, bu kritik maçta hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip, kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada galibiyet almayı hedefliyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu mücadelede, taraftarlar Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, maçın tüm detayları...

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Hatayspor maçı, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 20.30'da oynanacak.

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?Trabzonspor - Hatayspor maçı

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Abonelik sahibi futbolseverler, maçı televizyonlarından izleyebilirken, beIN Connect uygulaması sayesinde mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan da maçı takip edebilecekler.

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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