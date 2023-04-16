Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! TS Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Trabzonspor Beşiktaş canlı maç anlatımı!

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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Trabzonspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 3'ten canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.