Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu 11'i! Trabzonspor Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu mu? TS BJK maç kadrosu ve ilk 11'ler

Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi maç kadroları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı 11'leri, maç kadroları belli oldu mu? İşte, Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu 11'i hakkında bilgiler...

Tam bir orta saha savaşı var!

Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu! Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi maç kadroları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı 11'leri, maç kadroları belli oldu mu? İşte, Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu 11'i hakkında bilgiler haberimizde...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

136. MAÇ

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞTA

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı. Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE 100. RANDEVU

İki takım ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

FIRTINA SAHASINDA ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı. Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

BEŞİKTAŞ SERİ YAKALADI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti. Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.