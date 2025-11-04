Haberler

Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber
Güncelleme:
Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. Savic'in milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

  • Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildi.
  • Stefan Savic'in bu hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında dinlendirilmesi planlanıyor.
  • Stefan Savic'in milli aranın ardından takıma yeniden katılması planlanıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

KAS VE TENDONUNDA YARALANMA

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı. Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Savic'in bu hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında dinlendirilmesi ve milli aranın ardından takıma yeniden takıma katılması planlanıyor.

