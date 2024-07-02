Leipzig Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetiyor. F Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16'ya yükselen Türkiye, D Grubu'nu Hollanda ve Fransa'nın önünde lider tamamlayan Avusturya ile çeyrek final mücadelesi veriyor. TR maç kaç kaç, Türkiye EURO 2024 maç sonucu ne?

TÜRİYE AVUSTURYA MAÇ SONUCU NE?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, maça golle başladı. İlk dakikada kazanılan köşe vuruşunda fileleri sarsan Merih Demiral, millileri 1-0 üstünlüğe taşıdı. Merih'in bu golü, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol olarak tarihe geçti.

Milliler, maçın ilk dakikasında Barış Alper'in sağ kanattan taşıdığı topta köşe vuruşu kullandı. Merih Demiral, Arda Güler'in kullandığı kornerde boşta kalan topu ağlara ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.MERİH'TEN TARİHE GEÇEN GOLMerih Demiral'ım bu golü Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (52 saniye) olarak da tarihe geçti. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)TURLARSAK RAKİBİMİZ HOLLANDAA Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde Romanya'yı 3-0 mağlup ederek Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Eşleşen takımlar, 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.

Maç devam ediyor: