Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne?

BMW Motorrad adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu'nun motosiklet kazası geçirdiği haberlerinin ardından son durumu gündeme geldi. Hastaneye kaldırılan milli motosiklet yarışçısının sağlık durumu hakkında bilgilendirme geldi. Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAZA MI YAPTI?

Arka arkaya aldığı galibiyetlerle adından fazlasıyla söz ettiren Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Fransa yarışı için Magny Cours'daydı.

Temsilcimiz, sabahki ilk seansı lider tamamlamıştı fakat ikinci seansta motosikletinin kontrolünü kaybetti ve büyük süratle sağ taraftaki bariyerlere sırtını vurdu.

Son durumuyla ilgili olarak elle yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı