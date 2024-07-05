LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos, EURO 2024 sonrası futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı. Toni Kroos futbolu bıraktı mı?

TONİ KROOS FUTBOLU BIRAKTI MI?

Toni Kroos, 2-1İspanya üstünlüğü ile sonra İspanya-Almanya maçı ile kariyerini noktaladı.

TONİ KROOS KİMDİR?

Doğum: 4 Ocak 1990 (34 yıl yaşında), Greifswald, Almanya

Toni Kroos orta saha pozisyonunda oynamış eski Alman millî futbolcudur. Tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Kroos, vizyonu, pasları, yaratıcılığı, ortaları ve duran toplardaki becerisiyle tanınmaktadır. Kroos, çoğunlukla merkez orta saha oyuncusu olarak oynasa da kariyerinde derin oyun kurucu olarak da görev aldı.

Kroos, üst düzey kulüp kariyerine 2007 yılında 17 yaşında ilk kez forma giydiği Bayern Münih'te başladı. Burada süre almakta zorlanan Kroos, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de 18 aylık bir kiralık dönem geçirdi ve 2010 yılında daha yüksek bir profille ana kulübüne geri döndü. Kroos, Bayern ile üst üste iki kez olmak üzere toplamda üç lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki DFB-Pokal şampiyonluğu kazandı ve üç kez ligde yılın takımına seçildi. 2014 yılında, 25 milyon Avro değerinde bir transferle Real Madrid'e katıldı.

Kroos, Madrid'de üç La Liga şampiyonluğu ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere yirmi kupa kazandı; bunlardan üçünü 2016'dan 2018'e kadar art arda kazandı ve her seferinde turnuvanın sezonun takımına seçildi. Üç kez FIFPro World11 ve UEFA Yılın Takımı'na, iki kez de ligde sezonun takımına seçildi. 2014'te IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ve 2018'de Almanya'da Yılın Futbolcusu seçildi.

Kroos, 2006 Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda Altın Oyuncu ödülünü kazandı ve aynı zamanda turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. 2007 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da Altın Top ödülünü kazandı. Almanya adına ilk kez 2010 yılında, 20 yaşındayken forma giydi ve altı büyük turnuvada yer aldı. Kroos, Almanya'nın 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu ve burada en çok asist yapan oyuncu oldu; All-Star Takımı ve Rüya Takımına seçildi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi ve Turnuvanın Takımına seçildi. Almanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından, düşük performansı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Kroos, uluslararası emekliliğini açıkladı, daha sonra 2024 yılında geri döneceğini duyurdu.