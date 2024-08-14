TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. TOKİ, 43 ilde bulunan toplam 310 gayrimenkulü açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracak. Bu geniş çaplı açık artırma, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir şans oluşturuyor. Peki, TOKİ konut satışı ne zaman? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? Detaylar haberimizde...

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ açık artırma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI SAAT KAÇTA?

43 ilde 310 gayrimenkulü 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde 10.30'da açık artırma yöntemiyle satılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.