TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, şartları neler, kimler faydalanabilir?

Ev sahibi olmanın en güvenilir yollarından biri olan TOKİ, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği indirim kampanyasını resmen duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıyla kamuoyuna yansıyan kampanya, borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. 168 bin konut ve 1 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu kampanya, TOKİ'den ev ve iş yeri sahibi olanlar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman, şartları neler, kimler faydalanabilir?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası, 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Toplamda 25 gün sürecek bu kampanya boyunca, borcunun tamamını ya da bir kısmını belirli şartlarla kapatmak isteyen vatandaşlar yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.

Bu tarih aralığında yapılacak başvurular geçerli sayılacak. Sürenin uzatılması ya da yeni bir kampanyanın açıklanması yönünde ise şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken belli başlı şartlar bulunuyor. Bu şartlar, hem başvuru süreci hem de indirim hakkından yararlanabilme açısından oldukça önemli.

Kampanya Şartları Şu Şekilde:

Kampanya, borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yöneliktir.

Borcun tamamı yerine, en az yüzde 25'lik kısmını ödemek isteyen vatandaşlar da kısmi indirimden faydalanabilir.

Kalan taksit sayısı 12 veya daha az olanlar, kampanyadan faydalanamaz.

Kampanya, yalnızca belirlenen tarih aralığında geçerlidir: 22 Eylül – 17 Ekim 2025.

Vatandaşlar, borç kapama işlemini Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin imzalandığı aracı bankalar üzerinden gerçekleştirebilir.

Aracı bankalar vasıtasıyla konut kredisi kullanmak da mümkündür.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bu özel kampanyadan faydalanabilecek kişi ve projeler, TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre sınırlı ve net kriterlerle belirlenmiş durumda.

İşte kampanyadan faydalanabilecek hak sahipleri:

Taksitli satışları 2024 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş olan konut ve iş yerleri için geçerlidir.

Taksit ödemeleri 2024 Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olmalıdır.

Halihazırda ödeme süreci devam eden projeler bu kapsamdadır.

Kampanyadan 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek.

Bu hak sahipleri toplamda yaklaşık 110,6 milyar TL'lik borç bakiyesini kapatabilecek.

Kimler Yararlanamaz?

Kalan taksit sayısı 12 ve altı olanlar, kampanyaya dahil değildir.

Taksitleri henüz başlamamış veya satış süreci 2024 Haziran sonrasına denk gelen projeler kapsam dışındadır.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Kampanyanın resmi olarak duyurulan geçerlilik süresi 22 Eylül 2025 – 17 Ekim 2025 tarihleri arasındadır. Bu sürenin dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak ve indirim hakkı tanınmayacaktır.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Hak sahipleri bu tarihler arasında aracı bankalara başvurarak borç kapama talebinde bulunabilecek.

İlgili ödeme işlemleri peşin olarak yapılmalıdır.

Arzu eden vatandaşlar konut kredisi kullanarak da ödeme işlemlerini tamamlayabilir.

BAKAN KURUM'DAN KAMPANYAYA DAİR AÇIKLAMA

Bakan Murat Kurum, kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkânı sağlayacağız."

Ayrıca Kurum, yapılan infografik paylaşımıyla da kampanyanın detaylarını vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda kampanyanın amacı, ödeme kolaylığı sağlamak ve ev sahibi olan vatandaşları ekonomik anlamda desteklemek olarak belirtildi.