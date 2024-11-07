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TOKİ'den dev kampanya: Yüzde 10 peşinatla 3+1 daire fırsatı

TOKİ'den dev kampanya: Yüzde 10 peşinatla 3+1 daire fırsatı
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TOKİ, ev sahibi olma hayalleri kuran dar gelirli vatandaşlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. 3+1 daireler sadece 235 bin TL peşinatla satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olma hayalleri kuranlariçin yeni bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye'nin farklı illerinde inşaatların yapılmasını öngören proje, oldukça uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

PEŞİNAT TUTARI SADECE YÜZDE 10

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde start alan projede, toplamda 326 adet 3+1 daire satılığa çıkarılacak. Daireler için peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlenirken bu tutar, zemin katlarda bulunan dairelerde 235 bin TL'ye, üst katlardaki dairelerde de 264 bin 960 TL'ye kadar yükselebiliyor. Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri 11 bin 755 TL olarak belirlendi.

BAŞVURULAR TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Projeden yararlanmak ve ev sahibi olmak isteyenler için başvuru koşulları ve diğer ayrıntılara TOKİ'nin resmi internet sitesi olan "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

    Haberler.com / Umut Halavart - Emlak
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