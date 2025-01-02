Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli, kapıda karşıladı
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Toki yeni yılda binlerce konutu teslim edecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük konut üreticisi olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), planladığı projeleri tamamlayarak binlerce konutu teslim etmeye hazırlanıyor. Yeni yılda tam 201 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için 2024 yılında 70 bin 451 konut teslim etti. Ayrıca, 201 bin konutun daha yakın zamanda sahiplerine teslim edileceği duyuruldu.

2024 YILINDA BİNLERCE KONUT SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2024 yılı boyunca birçok vatandaşı ev sahibi yaptı. Ev almak isteyenler, TOKİ konutlarının satışlarını takip ederek fırsatları değerlendirdi. 2025 yılı için sosyal konutlar için ihale tarihleri de açıklandı. TOKİ'nin, düşük maliyetli konut alımı için sunduğu fırsatlar devam ediyor. TOKİ'nin yaptığı indirimler de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜKSEK BAŞVURU SAYISI

TOKİ, konutlarının büyük kısmını sosyal konut olarak yapıyor. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "50, 100 ve 250 bin konutluk projelerimize 6,9 milyon vatandaş başvurdu. 50 bin sosyal konut kampanyasında 56 bin 358 konutun ihalesi tamamlandı ve 38 bin 768 konut sahiplerine teslim edildi. 100 bin sosyal konut projesinde ise 97 bin 25 konut ihale edildi ve 48 bin 666 konut teslim edildi" dedi.

SOSYAL KONUTLARDA PEŞİNAT VE UZUN VADELİ ÖDEME İMKANI

Sungur, TOKİ'nin sosyal konut projelerinde yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planları sunduğunu belirtti. Ayrıca, kura usulüyle yapılan satışlarda engelli, şehit ve malul aileleri için özel kontenjanlar ayrıldığını da ekledi.

İLK EVİM ARSA PROJESİ'YLE ARSA SAHİPLERİNE MÜJDE

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığını belirten Sungur, Temmuz 2025 itibarıyla tüm arsa tahsislerinin tamamlanacağını açıkladı.

Toki yeni yılda binlerce konutu teslim edecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Emlak
img

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
img

Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
img

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
İsrail ordusunda Netanyahu'yu kara kara düşündüren kriz
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

2025 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? Ramazan Bayramı hangi tarihte? 2 OCAK NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Ocak aksam ezanı kaçta? İl il namaz saatleri! Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.