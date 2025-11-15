TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut son başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle hayallerindeki eve kavuşmak için şimdiden harekete geçti. Ancak süre daralıyor ve başvuruların son günü yaklaşıyor. Peki, bu büyük fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi ne zaman? Sürecin detaylarını öğrenmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ'ye başvurular için son tarihler belli oldu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'a kadar, yetkili banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuruların ilk günlerinde sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre işlem alınırken, 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlar sınırsız şekilde başvuru yapabilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ise sadece banka şubeleri aracılığıyla ve bedel ödemeden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru aşamasında, TOKİ tarafından başvuru sahiplerine hesap açılacak ve 5 bin TL'lik başvuru bedeli belirtilen süre içinde yatırılmazsa başvuru iptal olacak. Tüm süreçler e-Devlet'teki "Başvuru Listesi" ekranından takip edilebiliyor.

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ başvurusunda bazı kriterler aranıyor:

18 yaşını doldurmuş ve son 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak,

Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olması,

Şehit aileleri ve terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf,

Başvuru yapılacak yerde en az 1 yıldır ikamet etme zorunluluğu (emekliler ve deprem bölgesindeki illerde bu şart yeterli sayılıyor),

Tapuda kendisi, eşi veya çocukları adına bağımsız konut bulunmaması, daha önce TOKİ ile sözleşme yapılmamış olması,

Hisseli tapularda gayrimenkul değerinin 1 milyon TL'yi geçmemesi.

Ayrıca bazı kontenjanlar ayrılmış durumda:

Şehit aileleri ve gaziler: %5

Engelliler: %5

Emekliler: %20

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler: %10

Gençler: %20

TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Projede satışa sunulan konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleri bulunuyor.

Anadolu'da:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

İstanbul'da:

Konut fiyatları: 1 milyon 950 bin TL – 2 milyon 950 bin TL arasında değişiyor

Taksit tutarları ise il ve konut tipine göre farklılık gösteriyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vatandaşlık ve Yaş

Başvuru sahibi T.C. vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalı.

Bazı özel kategoriler için en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olma şartı aranıyor.

İkamet / Nüfus Kayıt Şartı

Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etmiş olma veya o il nüfusuna kayıtlı olma zorunluluğu var.

Şehit aileleri ve bazı özel gruplar için ikamet şartı 3 yıl olabiliyor.

Mülkiyet / Konut Sahibi Olmama Şartı

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukların üzerine bağımsız konut kaydı olmamalı.

Daha önce TOKİ'den konut almış ya da TOKİ kredisi kullanmış olmamak gerekiyor.

Taşınmaz hissesi varsa, toplam rayiç değeri belirli bir sınırı aşmamalı.

Gelir Şartı

Hane halkı aylık net geliri: İstanbul için 145.000 TL'yi, diğer iller için 127.000 TL'yi geçmemeli.

Gelir hesaplamasına başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukların toplam geliri dahil ediliyor.

Başvuru Sayısı

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Kategoriye Göre Ayrılmış Kontenjanlar

Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler gibi gruplar için ayrı kontenjanlar belirlenmiş durumda.

Gerekli Belgeler