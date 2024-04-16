Tiktok'ta bebeğine baba arayan kadın kim? Olay nerede, ne zaman oldu?

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı. Tiktok'ta bebeğine baba arayan kadın kim? Olay nerede, ne zaman oldu?

TİKTOK'TA BEBEĞİNE BABA ARAYAN KADIN KİM?

TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda genç kadının videosuna "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" notunu düştüğü görüldü.

OLAY NEREDE, NE ZAMAN OLDU?

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kadın, bebeği için baba aradığını belirtti. 2 haftalık hamile olduğunu iddia eden genç bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.