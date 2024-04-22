Türk Hava Yolları yönetici maaşları gündeme oturdu. Bilal Yıldız'ın açıkladığı rakamlar, geniş bir kesimde merak konusu oldu. THY YÖNETİCİ MAAŞLARI ortaya çıktı! BİLAL YILDIZ açıkladı: THY maaşları ne kadar? İşte ayrıntılar...

THY MAAŞLARI NE KADAR?

Bilal Yıldız, eski başmüfettiş olarak görev yaptığı Türk Hava Yolları'nda (THY) üst düzey yöneticilerin maaşları hakkında konuştu. Yıldız'ın "THY'de astronomik yönetici maaşları" başlıklı yazısında, müdür ve üst düzey yöneticilerin aldığı yüksek maaşlar konusundaki duyumlarını paylaştığı belirtiliyor. THY'nin iç işleyişi ve mali yapısına ilişkin detayları içeren yazıda, yönetici maaşlarının ne kadar olduğuna dair konular gündeme getirildi.

BİLAL EKŞİ'NİN MAAŞI NE KADAR?

Bilal Yıldız, iddialarına göre THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin brüt maaşının 1 milyon 400 bin TL olduğunu belirtti ve çalışanların yılda 16 maaş aldığını öne sürdü. Bu durumda net maaşın 1 milyon 400 bin TL olduğunu ifade etti.

Yıldız, iddialarına göre sekiz genel müdür yardımcısının maaşının bu rakamın %90'ı olan 1 milyon 260 bin TL, kırk bir başkanın maaşının %50'si olan 700 bin TL, elli üç başkan yardımcısının maaşının %35'i olan 490 bin TL, ve yüzlerce müdürün maaşının %25'i olan 350 bin TL civarında olduğunu belirtti.

Bilal Yıldız, THY'nin son faaliyet raporuna göre 9 iştiraki ve 9 bağlı ortaklığı olduğunu ifade etti ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin ilaveten iki şirketten de huzur hakkı aldığını söyledi.

Yıldız, ayrıca şunları söyledi;"Ben bunlardan birinin aldığı huzur haklarını, haberleri ve şirket sicil kayıtlarını tarayarak öğrendim. Şirketin mevcut hukuk müşaviri. Halihazırdaki dolgun başkan maaşına (700.000 TL) ilave olarak, iki yan şirketten de huzur hakkı alıyormuş. Diğerlerini zahmet buyurup açıklarlarsa, biz de öğreniriz."