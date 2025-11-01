Haberler

Thodex'in in kurucusu kimdir? Fatih Özer öldü mü?
Türkiye'nin en büyük kripto para skandallarından birinin başrolü olan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu. Özer'in ani ölümü, hem Thodex mağdurlarını hem de kamuoyunu şoke etti. Peki, Thodex'in in kurucusu kimdir? Fatih Özer öldü mü?

Türkiye'nin kripto para piyasasında gündemden düşmeyen Thodex skandalının kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ Cezaevi'nde ölü bulundu. Özer'in ölümü, yıllardır merak edilen soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de doğmuş bir Türk girişimcidir. Türkiye'nin en bilinen kripto para borsalarından biri olan Thodex'in kurucusu ve yöneticisidir. Kripto para sektörünün yükselişte olduğu dönemde kurduğu platform kısa sürede çok sayıda yatırımcıyı çekti. Ancak 2021 yılında borsanın aniden faaliyetlerini durdurması ve kullanıcıların hesaplarına erişememesi büyük bir skandala yol açtı.

FARUK FATİH ÖZER OLAYI NEDİR?

"Faruk Fatih Özer olayı", Türkiye'deki en büyük kripto para dolandırıcılık vakalarından biri olarak bilinir. 2017'de kurulan Thodex, kullanıcılarına kripto para işlemleri yapma imkânı sunuyordu. 2021'de borsa aniden kapandı, yatırımcılar hesaplarına ulaşamadı ve milyarlarca liralık kayıp oluştu.

Araştırmalar, Özer'in şirket hesaplarından 253 milyon TL'den fazla kripto varlığı yurt dışına aktardığını ve bunların önemli bir kısmının Malta merkezli cüzdanlara gönderildiğini ortaya koydu. Thodex skandalı toplamda yaklaşık 356 milyon liralık zarara neden oldu.

Thodex'in in kurucusu kimdir? Fatih Özer öldü mü?


Özer, olayın ardından Arnavutluk'a kaçtı fakat 2022'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. 2023 yılında yargılandığı davada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığını aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Türkiye tarihinin en uzun hapis cezalarından biri olarak kayda geçti.

FARUK FATİH ÖZER KAÇ YAŞINDAYDI?

1994 doğumlu olan Faruk Fatih Özer, 2025 itibarıyla 31 yaşındaydı. Henüz 20'li yaşlarının başında kurduğu Thodex ile kısa sürede büyük bir başarı elde etti; ancak borsanın çöküşü ve ardından gelen dolandırıcılık iddiaları, onu Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

FARUK FATİH ÖZER NEDEN ÖLDÜ?

Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025 sabahı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde, banyoda asılı halde ölü bulundu. Cezaevi görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemeler Özer'in intihar etmiş olabileceği yönünde. Ölümle ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni otopsi ve kriminal inceleme ile belirlenecek.

Bu gelişme, Thodex davasını yeniden gündeme taşırken, hem mağdurlar hem de kamuoyu açısından büyük yankı uyandırdı.

