TFF seçimi ne zaman olacak? Büyükekşi seçimle ilgili ne söyledi?

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı. Peki, TFF seçimi ne zaman olacak? Büyükekşi seçimle ilgili ne söyledi?

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN OLACAK?

18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

BÜYÜKEŞİ SEÇİMLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında mili takıma başarılar dileyen Büyükekşi, "Önümüzde Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası var. Milli Takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah ikinci ev sahibi olarak oynayacağımız bu büyük turnuvada hepimizi çok sevindirecek sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illeri ziyaret ettikleri söyledi.