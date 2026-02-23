TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama

Haberler

Güncelleme:
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Konyaspor maçında Galatasaray'ın iptal edilen golünde Boey'in rakibini engellediğini ve VAR protokolü gereği sahada inceleme yapılmasının doğru olduğunu söyledi.

  • TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Konyaspor-Galatasaray maçında iptal edilen gol pozisyonunda Boey'nin rakibinin topla oynama becerisini açıkça engellediğini belirtti.
  • Galatasaray Kulübü, iptal edilen gol için 'tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz' ifadelerini içeren sert bir açıklama yayımladı.
  • TFF, resmi sosyal medya hesabından 'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur' açıklamasını yaptı ve bu mesaj kamuoyunda Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Süper Lig'de oynanan Konyaspor– Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüyle ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ilk kez konuştu.

BOEY POZİSYONU İÇİN NET YORUM

Beyaz TV'ye değerlendirmede bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, tartışmalı pozisyonla ilgili, "Boey rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada İnceleme) yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Gündoğdu'nun açıklaması, pozisyonun VAR müdahalesi çerçevesinde değerlendirildiğini ortaya koydu.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Maçın ardından Galatasaray Kulübü, iptal edilen gole ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadelerine yer verdi.

TFF ise daha sonra resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" açıklamasını yaptı. Bu mesaj kamuoyunda Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözgün özen :

ilk kez başına geliyor cinconun gerçek hakemle oynayınca nasılda aglıyorlar.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Yoruk:

Kalecinin daha yakın olup uçarak yetişemediği topa kaleciden 1 metre daha uzaktaki futbolcu nasıl yetişecek

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Yavuz hirsiz ev sahibini bastirir atasozunu kim icin demislerin ornegi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

