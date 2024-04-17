TFF Başkan adayları kimler, seçim ne zaman? Erdal Alkış TFF Başkanlığına aday oldu mu? soruları gündemde. Günlerdir büyük tartışmalara neden olan ve seçimlerin öne çekilmesi için taleplerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yapacağı başkanlık seçimlerine aday olanların sayısı giderek artıyor. Peki, TFF Başkan adayları kimler, seçim ne zaman?

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Günlerdir büyük tartışmalara neden olan ve seçimlerin öne çekilmesi için taleplerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 18 Temmuz'da yapacağı başkanlık seçimlerine aday olanların sayısı giderek artıyor.

ERDAL ALKIŞ TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi için iş insanı Erdal Alkış adaylığını resmen açıkladı. Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir" dedi.

Erdal Alkış

Alkış açıklamasında, "Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir." şeklinde devam eden Alkış, şunları kaydetti, "Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.