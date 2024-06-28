Temettü nedir? Temettü ödemesi nedir, ne işe yarar? Temettü kimlere verilir?

Temettü ne anlama gelir? Temettü ne işe yarar? Temettü ödemesi nedir? Herkes temettü alabilir mi? Temettü ödemesi kimlere ve nasıl verilir soruları merak ediliyor. İşte temettü ödemesiyle ilgili tüm merak edilenler…

TEMETTÜ ÖDEMESİ NEDİR?

Temettü veya kâr payı, bir işletmenin elde ettiği kârdan ortaklarına nakit veya hisse senedi olarak pay vermesine denir. Ortakların sahip olduğu hisse miktarına göre belirlenen temettü, önemli bir ortaklık hakkını ifade eder.

Temettü oranları, şirketlerin yıl sonu bilançolarına bağlı olarak belirlenir ve yatırımcılar tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir.

TEMETTÜ KİMLERE VERİLİR?

Temettü almak için, kişilerin öncelikle temettü dağıtan bir şirketten hisse senedi sahibi olması gerekir. Şirketlerin temettü ödeme tarihleri genellikle önceden belirleniyor. Temettü ödeme tarihinden bir gün önce hisse senedi alan kişiler, temettü ödeme gününde bu hakkı elde ederler.