TEHOL hisseleri neden düştü? 21 Ekim TEHOL hisse fiyatları ne kadar?

21 Ekim
21 Ekim tarihinde Tehol hisselerinde neden bir düşüş yaşandığı merak konusu oldu. Tehol hisseleri, piyasaların açılmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşadı. Peki, TEHOL hisseleri neden düştü? 21 Ekim TEHOL hisse fiyatları ne kadar? TEHOL hisse grafiğinin detayları haberimizde!

2025 yılı boyunca yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan TEHOL hisseleri, 21 Ekim itibarıyla dikkat çeken bir fiyat düşüşü yaşadı. Peki, TEHOL hisseleri neden düştü? 21 Ekim TEHOL hisse fiyatları ne kadar? TEHOL hisse grafiğinin detayları...

TEHOL HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında işlem gören TEHOL hisselerinde yaşanan bu düşüş, piyasa kaynaklı bir panik satışı değil, tamamen teknik bir düzeltme olarak gerçekleşti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak 997.920.000 TL'den 1.995.840.000 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu artışla birlikte, yatırımcılara mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkı tanındı.

Sermaye artırımı sonrası hisse sayısının iki katına çıkması, hisse başına fiyatın da teknik olarak yarıya inmesini beraberinde getirdi. Bu mekanizma, şirketin değer kaybettiği anlamına gelmiyor; aksine toplam piyasa değerinin korunduğu, yalnızca hisse adedine bölünmüş bir yeniden fiyatlama süreci yaşanıyor.

21 Ekim 2025 tarihinde rüçhan hakkı kullanım sürecinin başlamasıyla birlikte, Borsa İstanbul tarafından yapılan fiyat düzeltmesi, hisse fiyatını yaklaşık 32 TL seviyesine çekti. Öncesinde 65 TL'ye kadar çıkan hisse, bu teknik bölünme nedeniyle %50'ye yakın bir düşüş gösterdi. Yatırımcılar için sert bir değer kaybı gibi görünse de, bu düzeltme tamamen sermaye artırımı oranıyla doğru orantılı bir teknik hareket olarak değerlendiriliyor.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Sermaye artırımı kapsamında yatırımcılara tanınan rüçhan hakkı 21 Ekim – 4 Kasım 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek. Bu süreçte yatırımcılar, mevcut hisseleri oranında 1 TL nominal bedel üzerinden yeni pay alma hakkına sahip olacak. Kullanılmayan haklar ise, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz edilecek.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Piyasa analistleri, bu tür teknik fiyat düzeltmelerinin hisse senedi piyasalarında sıkça yaşandığını ve yatırımcıların panik havasına kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre, TEHOL hissesindeki bu düşüş şirketin geleceğine dair olumsuz bir sinyal değil; sadece bedelli sermaye artırımının teknik etkisi olarak görülmeli.

Uzmanlar, özellikle uzun vadeli yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım süreçlerini iyi analiz etmesi gerektiğini vurguluyor. Kısa vadede fiyat dalgalanmaları yaşansa da, bu süreç şirketin sermaye yapısını güçlendirme hamlesi olarak okunabilir.

ÖNEMLİ: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
