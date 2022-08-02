TED Üniversitesi Kampüs Hayatı

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. TED Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, TED Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için TED Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

TED ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

TEDÜ Kolej Kampüsü şehir merkezinde, her yere eşit uzaklıkta ve ulaşım ağının kesişme noktasında yer almaktadır. TEDÜ için TEDÜ'ye özel tasarlanan mimari, öğrencisine konforlu, rahat ve çalışmaya teşvik eden bir eğitim alanı sunmaktadır. Son derece gelişmiş teknolojiyle alt yapısını donatan TEDÜ; en etkin, kullanışlı ve hızlı verimi alabileceği teknik olanaklarla öğrencisine güven vermektedir. TEDÜ, kampüs içinde konumlandırılan öğrenci merkezleri aracılığıyla, tüm kültür-sanat faaliyetlerini öğrencileriyle buluşturmakta; kulüp çalışmaları, konserler, tiyatro ve film gösterileri, sergiler, çeşitli performanslar gibi birçok etkinliğe önem ve öncelik vermektedir.

Spor Olanakları

TEDÜ öğrencileri, sosyal ve sportif etkinlikler için Kampüsümüzde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunu, çok amaçlı kapalı spor salonunu ve fitness merkezini hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde sınırsız kullanabilmektedir. Tesislerimiz aynı zamanda öğrenci topluluklarımızın düzenlediği sosyal ve sportif organizasyonlara ev sahipliğide yapmaktadır.

Sağlık Merkezi

TED Üniversitesinde sağlık hizmetleri tam gün çalışan doktor ve hemşiremiz tarafından verilmektedir.

Öğrenciler sağlık sorunları için sağlık merkezine başvurduklarında ilk muayene ve tedavi hizmetleri Sağlık Merkezimizde yapılmaktadır. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise öğrenciler, sahip oldukları sosyal güvenceye uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Sağlık Merkezimizde öğrencilerimize tanı, tedavi hizmetlerinin yanı sıra, sağlık danışmanlığı da yapılmaktadır. Acil durumlarda, ilk müdahele Sağlık Merkezi'nde tamamlandıktan sonra hastaneye sevk sağlanmaktadır. Sağlık merkezi TED Üniversitesi yerleşkesinde E Blok giriş katında bulunmaktadır.

Yurtlar

Üniversitemizin 2015 - 2016 eğitim yılında açılan 93 yatak kapasiteli Gülseren Erkek Öğrenci Yurdu ve 2016 – 2017 eğitim yılında açılan 392 yatak kapasiteli, iki bloktan oluşan Mustafa Kemal Erkek Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Tam burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt, yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeği imkanı sağlanmaktadır. Tüm yurtlarımız, öğrencilerin öncelikli ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bütün odalarımızda banyo tuvalet olup, öğrencilerimize ders çalışma, dinlenme ve sosyal aktivite imkanı sağlayacak ortak alanları mevcuttur. Yurt kayıtları için yurt görevlilerimiz, kayıtlar sırasında yurtlar hakkında detaylı bilgi verecekler ve kayıtları alacaklardır. Yurt yerleştirmeleri öncelikle öğrencilerimizin yerleşmek istedikleri oda tipine göre yapılacaktır. Daha fazla bilgi için: http://yurtlar.tedu.edu.tr/

Fatma-Semih AKBİL Kültür Merkezi

TED Üniversitesinde yer alan ve 1.400 m2 kapalı alanı olan Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi'nde;

- 200 kişilik Konferans Salonu,

- 100 kişilik 2 adet Seminer ve Toplantı Amfisi,

- 70 Kişilik 2 adet Eğitim ve Toplantı Amfisi,

- Sergi Alanları ve Fuaye bulunmaktadır.

Özenli mimarisi ve ileri teknolojisi ile her türlü kongre, seminer, toplantı, konferans ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak biçimde tasarlanan Kültür Merkezimizin işleyişi, dışarıdan hizmet almadan sağlanmaktadır. Merkezdeki etkinlikler süresince, Kolej Kampüsümüzün diğer fiziki ve teknik olanaklarından da yararlanılabilmektedir. Merkezde, üniversite içine ve dışına canlı yayın yapılabilmesine olanak sağlayan ışık, ses, görüntüleme, kayıt ve yayın sistemleri de bulunmaktadır.

Ayşe Ilıcak Kütüphanesi

TEDÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Sn. Dr. Erman Ilıcak'ın, annesi Sn. Ayşe Ilıcak adına Üniversitemize bağışladığı kütüphanemizin amacı; öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve idari personelin her tür bilgi ve belge gereksinimini karşılamak, kullanıcılarının bilgi kullanma ve üretme alışkanlığı kazanmalarını desteklemek için gerekli ortamı sağlamaktır.

Kütüphane öncelikli olarak TEDÜ öğrencileri, akademik ve idari personeline hizmet vermektedir. Diğer üniversitelerin öğrenci ve akademik personeli, TED okulları ve mezunları ile çevre halk, materyal ödünç almadan kütüphanemizi kullanabilmektedir.

Kütüphanemizde (OPAC) bilgisayar terminalleri bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonu, mevcut terminaller ve mobil kütüphane hizmeti ile akıllı cep telefonları ve tabletleri kullanılarak; yazar, kaynak adı, konu ve benzer kriterler aracılığıyla taranabilmektedir. Facebook üzerinde de yer alan kütüphanemize; hesabında "bookshelf" uygulamasını yükleyerek sistemini aktif hale getiren öğrenciler, Facebook'ta çevrimiçi olduğu süre boyunca erişebilmekte ve kütüphaneden yararlanabilmekte, kullanıcı yorumları ve puanlamaları da yapabilmektedir. Kütüphanede TEDÜ kablosuz ağı üzerinden koleksiyondaki elektronik kaynaklara erişim, araştırma ve internet kullanımına yönelik bilgisayarlar bulunmaktadır. TEDÜ mensupları kullanıcı adı ve şifreleri ile, üniversite dışından kullanıcılar ise günlük şifre ile giriş yaparak bilgisayarlardan yararlanabilmektedir.

Kütüphane personeli ve öğretim elemanları iş birliği ile kitap, süreli yayın, veri tabanları ve rezerv koleksiyonları da oluşturulmuştur. Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching-Learning, CTL) ve İgilizce Dil Okulu (English Language School, ELS), Üniversitenin farklı alanlarındaki koleksiyonlarını oluşturmanın yanı sıra, öğretim üyelerimizin yürütmüş olduğu projelere kaynak sağlama ve araştırma aşamasında destek olmaktadır. Ayrıca fakülteler ve ELS odaklı veri tabanları ile e-kitaplara dijital ortamda ulaşılabilmektedir.

Kuruluşundan bu yana birçok alanda derecelere sahip olan kütüphanemiz; genç koleksiyonu ve görselliğiyle diğer üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin dikkatini çektiği gibi, TEDÜ dışındaki civar semtlerden gelen kullanıcılara sunduğu hizmetlerle de "yaşayan kütüphane" ve "herkes için kütüphane" olgusunu devam ettirmektedir. Daha fazla bilgi için: http://library.tedu.edu.tr/

Öğrenci Danışma Merkezi

Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ öğrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. Öğrencilerin, gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında öğrencilerin var olan potansiyellerini kullanmalarını, sağlıklı ve doğru kararlar almalarını sağlamak, Merkezimizin temel hedeflerindendir. Merkezimizde sunulan tüm hizmetler, TEDÜ öğrencilerine bilimsel olarak planlı bir şekilde ve meslek etiği çerçevesinde sunulmaktadır. Öğrenci Danışma Merkezi (Student Counseling Center, SCC); bireysel danışmanlık, grup rehberlik çalışmaları, çalıştaylar, seminerler, okula yeni başlayan öğrencilerimizin Üniversitemizi ve sistemi yakından tanıması için oryantasyon çalışmalarını yürütmektedir.

Bilgi Merkezi ve Uygulamaları

Çağdaş e-üniversite modelinin dünyadaki ilk ve en gelişmiş örneklerinden biri, TEDÜ'de uygulanmaktadır. TEDÜ Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi; başta öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ve çalışanlar olmak üzere, aday öğrencilerden mezunlara, öğrenci ailelerinden proje ortaklarına kadar tüm paydaşlarına; bilgi yönetimi, iş süreçleri yönetimi ve iletişim hizmetlerini bütünleşik bir yapıda sunmaktadır. TEDÜ öğrencileri, Bilgi Teknolojileri hizmetlerinden, kendileri için özelleştirilmiş içerik sunan ve tek erişim noktası olan kurumsal portal üzerinden faydalanabildikleri gibi, Üniversitemize kayıt oldukları andan başlayarak tüm öğrenimleri süresince, akademik ve idari işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilir, Üniversitemizin sunduğu kütüphane, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerden etkin bir biçimde yararlanacakları servislere erişebilmektedirler. Öğrenciler ayrıca, topluluk çalışmaları ve sosyal etkinlikler için ayrılmış bilgi paylaşım ve iş birliği ağlarından yararlanabilmekte, her türlü duyuru, içerik ya da hizmetten anında haberdar olabilmektedir.

Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Derslerin aktif-etkileşimli, probleme dayalı, uygulamalı ve öğretmeden çok öğrenmeye uygun şekle çevrilmesi, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin derslerle bütünleştirilmesi TED Üniversitesinin en önemli hedeflerindendir. Bu kurumsal politikanın uygulamaya yansıması için öğretim üyelerine ve öğrencilere destek olmak üzere bir "Öğretme-Öğrenme Merkezi (Center for Teaching and Learning, CTL)" kurulmuştur. Merkezimizde görev alan çalışma burslu kılavuz öğrenciler (tutor), öğrencilerimizin zorlandığı derslerde destek hizmeti vermektedirler. Daha fazla bilgi için: http://ctl.tedu.edu.tr/

TEDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜ-SEM)

TEDÜ-SEM, Türkiye'nin en köklü, deneyimli ve dinamik eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneğinin tecrübelerinden ve TED Üniversitesinin akademik uzmanlığından yararlanarak; ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeye, yetişmiş insan kaynağının kapasitesini artırmaya ve gelişimini desteklemeye, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne, nitelik, bilgi ve beceri kazandırmaya katkıda bulunabilecek sertifika programları ve seminerler düzenlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEDÜ-SEM, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına ve nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki katılımcıya yönelik, özgün ve kaliteli eğitim ve sertifika programları düzenlemek, çalışma yaşamındaki sayısız değişkenli ortamın yarattığı stresli bireyin kendini iş dışında keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

TEDÜ-SEM, kamu ve özel kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programları hazırlayarak çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak, iş dünyası ile üniversite ilişkilerini geliştirmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti de vermektedir. Daha fazla bilgi için: http://sem.tedu.edu.tr/