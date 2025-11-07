Haberler

Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini kademeli olarak başlattı.

  • Papara, kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini kademeli olarak başlattı.
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
  • Elektronik para bakiyeleri, mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar vermişti.

"BAKİYELER GÜVENCE ALTINDA"

Kararın ardından Papara'dan sosyal medya aracılığıyla bir açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Papara olarak söz konusu kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz. Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Bu düzenleme, diğer grup şirketlerimizi kapsamamakta olup; Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmektedir. Sürece dair gelişmeler, resmi iletişim kanallarımız üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir."

PAPARA BAKİYELERİN İADE SÜRECİNİ BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Papara bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini kademeli olarak başlattığını duyurdu.

"SÜREÇ KADEMELİ OLARAK BAŞLATILMIŞTIR"

Papara'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

"İADELER GÜVENLİ VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

TCMB Tarafından Faaliyet İzni İptal Edilen Papara, Kullanıcı Bakiyelerini İade Etmeye Başladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok

Generalden bomba Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının 13 adamı yakalandı

Özel harekat baskın yaptı! Mafya elebaşının adamları yakalandı
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

Söylediği sözler pahalıya patladı! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.