Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar vermişti.

"BAKİYELER GÜVENCE ALTINDA"

Kararın ardından Papara'dan sosyal medya aracılığıyla bir açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Papara olarak söz konusu kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz. Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Bu düzenleme, diğer grup şirketlerimizi kapsamamakta olup; Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmektedir. Sürece dair gelişmeler, resmi iletişim kanallarımız üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir."

PAPARA BAKİYELERİN İADE SÜRECİNİ BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Papara bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini kademeli olarak başlattığını duyurdu.

"SÜREÇ KADEMELİ OLARAK BAŞLATILMIŞTIR"

Papara'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( Tcmb ) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

"İADELER GÜVENLİ VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."