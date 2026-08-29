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TCMB Tahmini Emekli Zammını Şekillendirdi: Ocak 2027'de Yeni Oranlar

TCMB Tahmini Emekli Zammını Şekillendirdi: Ocak 2027'de Yeni Oranlar
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TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 28'e çıkarması, Ocak 2027'deki SSK ve Bağ-Kur emekli zamları için beklentileri güncelledi. İkinci 6 aylık enflasyon verilerine göre zam oranının %8,70 ile %10,67 arasında olması öngörülüyor.

TCMB'nin enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmesi ve piyasa beklentileri, Ocak 2027 emekli zammı için ilk senaryoları değiştirdi.

İkinci 6 aylık enflasyon öngörülerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı %8, 70 ile %10, 67 arasında değişecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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