Üye Girişi
Haberler

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Kararın altın fiyatları üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Faiz artışının altın fiyatlarına etkisi ve ekonomik sonuçları yakından takip ediliyor. TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı, saat 14.00'te açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilen bu toplantıda, TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? İşte detaylar…

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI) NE OLDU?

Merkez Bankası, piyasalarda büyük bir merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur?

MB FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Faiz artışı, genel olarak altın fiyatları üzerinde baskılayıcı bir etki yaratabilir. Yüksek faiz oranları, Türk Lirası cinsinden getirilerin artmasına ve yatırımcıların güvenli liman olan altından uzaklaşıp TL varlıklarına yönelmesine neden olabilir.
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Merkez Bankası Merkez Bankası Fatih Karahan Soğuk Haber Ekonomi Finans Eylül TCMB TCMB

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });