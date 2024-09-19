TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Kararın altın fiyatları üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Faiz artışının altın fiyatlarına etkisi ve ekonomik sonuçları yakından takip ediliyor. TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı, saat 14.00'te açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilen bu toplantıda, TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? İşte detaylar…