TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasalarda büyük bir dikkatle takip edilen bu toplantıda, TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olmuştu. Peki, MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? İşte detaylar…

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI) NE OLDU?

Merkez Bankası, piyasalarda büyük bir merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan kurul, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı.

MB FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Faiz artışı, genel olarak altın fiyatları üzerinde baskılayıcı bir etki yaratabilir. Yüksek faiz oranları, Türk Lirası cinsinden getirilerin artmasına ve yatırımcıların güvenli liman olan altından uzaklaşıp TL varlıklarına yönelmesine neden olabilir.