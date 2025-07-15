TATBAK'ın kaç şubesi var ve bu şubeler hangi bölgelerde yoğunlaşıyor? Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Dorukile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Peki, TATBAK'ın kaç şubesi var?

TATBAK'IN KAÇ ŞUBESİ VAR?

2025 yılı itibarıyla TATBAK market zincirinin İstanbul genelinde yaklaşık 78 şubesi bulunmaktadır. Şirket, kuruluşundan bu yana özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunlaşmış bir mağaza ağına sahiptir.