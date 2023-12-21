Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu yayın akışı ardından gündemdeki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Olivier Megaton'un oturduğu yapım 2008 yapımı. Taşıyıcı 3 konusu ile oldukça ilgi çekiyor.Peki, Taşıyıcı nerede çekildi? Taşıyıcı 3 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 konusu nedir, nerede çekildi?

TAŞIYICI KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Frank Martin (Jason Statham) başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır. Kendisi bazen suçlu bile olsa normal insan veya paket taşır. Makul bir ücret karşılığı taşıyıcılık yapan Frank, işinde oldukça ciddi ve soğukkanlıdır. Bir tek soru sormadan, ona verilenleri taşır fakat ona verilen bilgiler tamamen doğru olmalıdır. Siyah BMW E38 735iL kullanan taşıyıcı Frank Martin'in kendisinin tam üç kuralı vardır ve bunları bozmaz.

"Anlaşmayı bozma"

"İsim yok"

"Paketi açma"

TAŞIYICI OYUNCU KADROSU!

Jason Statham ... Frank Martin

Shu Qi ... Lai

Matt Schulze ... Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand ... Tarconi

Ric Young ... Bay Kwai

Doug Rand... Lider

Didier Saint Melin ... Patron