Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın ardından Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maç sonrası puan durumu ve olasılık tabloları değişti. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını artırdı. Galatasaray, 9 puanla Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlanırken, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi hem puan durumunu hem de olasılık tablolarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını ciddi oranda artırdı.
GALATASARAY'IN PUANI VE SIRALAMASI
Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray, 9 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Football Meets Data'nın güncel simülasyonuna göre, Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.
İLK 8 YARIŞINDA SON DURUM
Verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 mücadelesi kıyasıya sürüyor. Avrupa devleri listenin üst sıralarını domine ederken, Galatasaray yükselişini sürdürdü.
İlk 8'de yer alma olasılıkları şöyle;
- Arsenal – %99
- Bayern Münih – %96
- Manchester City – %85
- Liverpool – %79
- Inter – %76
- PSG – %74
- Real Madrid – %68
- Barcelona – %47
- Newcastle United – %36
- Chelsea – %32
- Galatasaray – %15
GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8
Okan Buruk'un öğrencileri, kalan iki maçta alacağı puanlarla ilk 8'e girerek son 16 turuna doğrudan katılmayı hedefliyor.