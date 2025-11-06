Haberler

Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın ardından Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendiği maç sonrası puan durumu ve olasılık tabloları değişti. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını artırdı. Galatasaray, 9 puanla Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.

  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de bitirme olasılığı %8'den %15'e yükseldi.
  • Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı ve sıralamada 9. basamağa yerleşti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 olasılıkları arasında Galatasaray %15 ile listeleniyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlanırken, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi hem puan durumunu hem de olasılık tablolarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını ciddi oranda artırdı.

GALATASARAY'IN PUANI VE SIRALAMASI

Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray, 9 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Football Meets Data'nın güncel simülasyonuna göre, Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.

İLK 8 YARIŞINDA SON DURUM

Verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 mücadelesi kıyasıya sürüyor. Avrupa devleri listenin üst sıralarını domine ederken, Galatasaray yükselişini sürdürdü.

İlk 8'de yer alma olasılıkları şöyle;

  • Arsenal – %99
  • Bayern Münih – %96
  • Manchester City – %85
  • Liverpool – %79
  • Inter – %76
  • PSG – %74
  • Real Madrid – %68
  • Barcelona – %47
  • Newcastle United – %36
  • Chelsea – %32
  • Galatasaray – %15

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

Okan Buruk'un öğrencileri, kalan iki maçta alacağı puanlarla ilk 8'e girerek son 16 turuna doğrudan katılmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
