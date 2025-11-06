Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlanırken, Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etmesi hem puan durumunu hem de olasılık tablolarını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, bu kritik zaferle birlikte son 16 turuna doğrudan katılma ve ilk 8'de bitirme umutlarını ciddi oranda artırdı.

GALATASARAY'IN PUANI VE SIRALAMASI

Ajax karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray, 9 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi sıralamasında 9. basamağa yerleşti. Football Meets Data'nın güncel simülasyonuna göre, Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8'de tamamlama olasılığı %8'den %15'e çıktı.

İLK 8 YARIŞINDA SON DURUM

Verilere göre, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 mücadelesi kıyasıya sürüyor. Avrupa devleri listenin üst sıralarını domine ederken, Galatasaray yükselişini sürdürdü.

İlk 8'de yer alma olasılıkları şöyle;

Arsenal – %99

Bayern Münih – %96

Manchester City – %85

Liverpool – %79

Inter – %76

PSG – %74

Real Madrid – %68

Barcelona – %47

Newcastle United – %36

Chelsea – %32

Galatasaray – %15

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

Okan Buruk'un öğrencileri, kalan iki maçta alacağı puanlarla ilk 8'e girerek son 16 turuna doğrudan katılmayı hedefliyor.