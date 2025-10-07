Haberler

Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi

Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi
Galatasaray, orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başlıyor. Uruguaylı yıldızın sözleşmesi 2028'de sona erecek ve kulüp, oyuncuyla 2 yıllık yeni bir kontrat imzalamayı planlıyor. Yeni teklifin, 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir plan içerdiği belirtildi.

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Uruguaylı yıldızla 2 yıllık yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

Kulüp yönetimi, "Futbolu bizimle bırak" düşüncesiyle hem Torreira hem de menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Yeni teklifin, 2030 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir plan içerdiği öğrenildi.

TAKIMIN DEĞİL, GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren Torreira, hem mücadele gücü hem de liderliğiyle takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Üç lig şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon da performansını sürdürerek taraftardan tam not alıyor. Geçen sezonu 5 gol ve 7 asistle kariyer rekoruyla tamamlayan Torreira, bu sezon ise 8 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.

İDOLÜ MUSLERA

Uruguaylı orta saha oyuncusunun Galatasaray'da kalmaya istekli olduğu öğrenildi. İstanbul'da yaşamaktan büyük mutluluk duyan Torreira, vatandaşı ve kaptanı Fernando Muslera gibi sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasında yer almak istiyor.

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında iki kişilik performans sergileyen yıldız oyuncunun, kariyerini Galatasaray'da noktalamayı düşündüğü ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
