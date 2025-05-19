Tapu işlemlerinde güvenliği artırıcı yeni önlemler alınacak

Tapu işlemlerinde güvenliği artırıcı yeni önlemler alınacak
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Noter işlemlerinde sahteciliğe karşı yeni güvenlik dönemi başlıyor: Karekod zorunluluğu geliyor. Tapu devirlerinden taşınmaz satışlarına kadar tüm noter belgeleri artık dijital doğrulamayla güvence altında olacak.

Resmi belgelerde sahte mühür ve evrakla yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Adalet Bakanlığı yeni bir güvenlik adımı attı. Artık noter belgelerinde karekod zorunluluğu getirilerek belgelerin sahteciliğe karşı güvenliği artırılacak.

SAHTE BELGE TUZAKLARINA SON

Türkiye'de son yıllarda özellikle tapu ve taşınmaz işlemlerinde artan sahte noter belgesi kullanımı, pek çok vatandaşı mağdur etti. Adalet Bakanlığı, bu gibi kötüye kullanımları önlemek adına noterlik sisteminde dijital doğrulama adımı atıyor.

TAPU DEVRİNDE YENİ DÖNEM

4 Temmuz 2023'ten itibaren noterler aracılığıyla yapılabilen taşınmaz devir işlemleri, dolandırıcılık riski nedeniyle yeniden düzenleniyor. Yeni sistemle, tapu ve arsa işlemlerinde alıcı ile satıcı tarafların yaptığı belgeler karekod ile doğrulanabilecek.

KAREKOD ZORUNLULUĞU HANGİ ALANLARI KAPSAYACAK?

Yürürlüğe girecek karekod uygulaması sadece tapu değil, noterlikte düzenlenen her türlü resmî belgenin sahte olup olmadığını denetlemeye imkan tanıyacak. Bu, hem bireylerin hem de kurumların güvenliğini doğrudan artıracak bir adım olacak.

YARGI HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME HIZ KAZANIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurduğu bu yenilik, UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter uygulamalarında yapılacak daha geniş kapsamlı dijital dönüşümün bir parçası. Amaç, yargı hizmetlerinde hız, şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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