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Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?

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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu akşam saat 21:00'de İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmen açıkladı. Peki, Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?

Fenerbahçe, son dönemdeki kadro güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katma konusunda anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi? İşte detaylar…

TALİSCA KİMDİR?

Anderson Souza Conceição, bilinen adıyla Talisca, Brezilya futbolunun yetenekli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Kariyerine Bahia'da başlayan Talisca, Benfica formasyılıyla Avrupa sahnesinde adından söz ettirdi. Ancak Talisca, Türkiye'deki asıl şöhreti Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kazandı. Siyah-beyazlı forma altında süper ligin en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Brezilyalı, çok sayıda gol ve asistle taraftarların sevgilisi oldu.

Sonraki yıllarda Çin'in Guangzhou FC takımına transfer olan Talisca, burada çok yüksek bir maaş kazandı ve futboldan çok maddi anlamda kazandığı başarılarla gündeme geldi. Daha sonra Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olarak kariyerine Ortadoğu'da devam etti.

FENERBAHÇE İLE TALİSCA DEDİKODULARI NASIL BAŞLADI?

Fenerbahçe'nin Talisca'yı kadrosuna katma girişimi ilk olarak yaz transfer döneminde ortaya çıktı. Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, Cristiano Ronaldo ile beraber oynamasına rağmen takımdaki rolünün azalması transfer dedikodularının fitilini ateşledi. Talisca'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu noktada Fenerbahçe'nin çıkış yapabileceği sıkça dillendirildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın da yaratıcı orta saha oyuncusu eksikliğine dikkat çekmesi, bu transferi daha da olası kıldı. Aynı zamanda kulüp başkanı Ali Koç'un, taraftarları heyecanlandıracak bir transfer sözü vermesi, Talisca söylentilerini destekleyen bir diğer faktör oldu.

TRANSFERDE SON DURUM: TALİSCA FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Talisca Fenerbahçe'ye geldi mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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