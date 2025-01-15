TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM! Taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul taksi açılış ücreti!

İstanbul taksi açılış ücreti ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ve taksi ücretlerine zam yapıldı. Bu kararın ardından güncellenen taksi tarifesi vatandaşların ilgisini çekti. İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir...

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

UKOME toplantısında taksi ve minibüs ücretlerinde de değişiklik yapıldı. Taksimetre açılış ücreti %40 artışla 30 TL'den 42 TL'ye yükselirken, mesafe tarifesi de aynı oranda zamlandı.

Takside kısa mesafe ücreti %35 artarak 100 TL'den 135 TL'ye çıktı. Minibüs indi-bindi ücreti ise 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 2605 TL olarak belirlendi.