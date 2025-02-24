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Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır?

Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödeme günlerini duyurdu. Tahsis numarası 7 ile biten emekliler için maaş günü belli oldu. Peki, Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır? Detaylar...

Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır? Emekli maaşı alan vatandaşlar için ödeme günleri, tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşların maaş ödeme takvimini açıkladı. Bu doğrultuda, tahsis numarası 7 olanların maaşlarının hangi tarihte hesaplarına yatacağı belli oldu. İşte, tahsis numarası 7 olanların maaş günü!

TAHSİS NUMARASI 7 OLANLAR NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası, emekli vatandaşların maaşlarını hangi gün alacaklarını belirleyen önemli bir kriterdir. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, tahsis numarasının son hanesi 7 olan emeklilerin maaşları her ayın 18'inde hesaplarına yatmaktadır. Bu ödeme günü, resmi tatil veya hafta sonuna denk geldiğinde ise maaşlar bir önceki iş günü ödenebilir.

Ödemeler, emekli vatandaşların tercih ettikleri banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılmaktadır. Maaşını banka hesabından alan emekliler, belirlenen tarihte hesaplarına geçen ödemeyi ATM'ler veya mobil bankacılık aracılığıyla çekebilirken, PTT üzerinden ödeme alanlar ise ilgili şubelere başvurarak maaşlarını alabilirler.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ

SGK tarafından belirlenen ödeme takvimine göre, SSK (4A) emeklilerinin maaş alma günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında

Bu ödeme takvimine göre, tahsis numarası 7 olan emekliler her ayın 18'inde maaşlarını alabileceklerdir. Ödeme günü konusunda yaşanabilecek değişiklikler SGK'nın resmi internet sitesi ve duyurular aracılığıyla paylaşılmaktadır. Emekli maaşlarıyla ilgili en güncel bilgilere erişmek için SGK'nın duyurularını takip etmek önemlidir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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