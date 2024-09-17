Tabii Spor ücretli mi 2024? tabii Premium, TRT Tabii Spor uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

Tabii ücretli mi 2024? Sorusu, Trt Tabii'nin yayın hayatına başlaması ile birlikte uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin araştırmakta olduğu sorular arasında üst sıralarda yer alıyor. TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşılabilmekte olan dijital bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tabii Spor ücretli mi 2024? TRT TabiiSpor uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

TABİİ ÜCRETLİ Mİ 2024?

Tabii'nin ücretsiz olacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından doğrulandı. Daha sonrasında kullanıcıların kullanımına sunulmakta olan tabii.com ve tabii Uygulaması ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Buna göre TRT Tabii uygulaması ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir.

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TABİİ UYGULAMASINDA HANGİ DİZİLER VAR?

TABİİ uygulamasına üye olarak dizi ve filmlere erişim sağlanıyor. TABİİ uygulamasına https://www.tabii.com/register adresinden üyelik gerçekleştiriyor.

TRT TABİİ SPOR ÜCERTLİ Mİ

Trt'den yapılan açıklama şu şekilde:

tabii Premium'la 30'dan fazla orijinal yapımı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni, lisanslı film ve belgeselleri, özenle hazırlanmış çocuk içeriklerini, zengin TRT arşivini yepyeni bir deneyimle aylık 99 TL'ye izleyebilirsin.

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