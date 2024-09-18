Trt Tabii canlı maç yayını izleme ekranı, 18 Ekim tarihinde Tabii Spor üzerinden yayınlanacak olan Manchester City İnter maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi mücadeleleri dolayısıyla sporseverlerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii Spor nereden izlenir?

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Tabii, 7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunuldu. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek.2024'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz.

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