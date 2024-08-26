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TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS)

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TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla rövanş maçına çıkacak. Maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal büyük merak konusu oluyor. Futbolseverler heyecan dolu bu rövanş maçının detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. TRT'nin TABİİ platformu üzerinden canlı izlenebilecek olan maçın üyelik ücreti de merak edilenler arasında yer alıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Rövanş maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Tabii üzerinden canlı yayın ve üyelik bilgileri, UEFA Avrupa maçlarıyla ilgili gündemdeki konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT tarafından yayınlanacak. Galatasaray ve Young Boys arasındaki heyecan dolu rövanş maçının detayları futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

TABİİ NASIL İZLENİR?

Trt Tabii'nin resmi web sitesine gidin. Web sitesinde, platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi bulabilirsiniz. Trt Tabii'yi internet üzerinden izlemek için tarayıcınızda Trt Tabii'nin web sitesine gidin ve canlı yayınları takip edin.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Web sitesinde veya uygulamada, e-posta adresi ile üye olmanız gerekebilir. Üyelik formunu doldurarak, gerekli bilgileri girin ve kayıt olun.

Tabii'nin Premium üyelik paketi, aylık 99 TL olarak belirlenmiştir ve 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren kullanıcıların erişimine sunulacaktır.

TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS)

TRT TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

7 Mayıs'ta Türkiye'de faaliyete geçen TRT Tabii platformu, kullanıcılarına ücretsiz hizmet sunuyor. 2024 yılı içinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. TRT Tabii dijital platformuna, internet sitesinden veya e-posta yoluyla üye olarak erişim sağlayabilirsiniz.

TRT TABİİ AVRUPA MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT tarafından yayınlanacak. Bu süre zarfında, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvalarını izlemek isteyen futbolseverler, bu maçları TRT'nin ekranlarından takip edebilecekler.

Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden futbol takımlarımızın maçları, TRT 1 ve TRT Spor kanallarının yanı sıra TRT Tabii platformunda da şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

TRT TABİİ CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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