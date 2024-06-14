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Survivor yok mu? Survivor neden yok, bitti mi 14 Haziran Cuma?

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, dün akşam nefes kesen bir bölümle 2024'ü tamamladı. Bugün ise yayın akışında yer almadı. Peki, Survivor yok mu? Survivor neden yok, bitti mi14 Haziran Cuma?

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam muhteşem bir bölümle final yaptı. Peki, Survivor yok mu? Survivor neden yok, bitti mi14 Haziran Cuma?

SURVİVOR KİM ŞAMPİYON OLDU?

Final turunda ilk olarak Ogeday ile Seda, Nefise ve Batuhan eşleşti. Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Seda'yı farkla yenen Ogeday, Survivor All Star'ın ilk finalisti oldu. Nefise ise rakibi Batuhan'ı 6-1'lik skorla yenerek ikinci finalist oldu. Mücadelenin sonunda Seda ve Batuhan, Survivor hayallerine veda etti.

Final turunda ise Ogeday ve Nefise arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu. Kupayı kaldırmadan önce konuşma yapan Ogeday "Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" dedi.

Ogeday Girişken, 2017 yılında da Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştu.

SURVİVOR YOK MU?

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam muhteşem bir bölümle final yaptı. Nefise ile finale kalan Ogeday, ikinci kez şampiyon oldu. Ogeday, 2017 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bugün MasterCHef TV 8 ekranlarında yeni sezona başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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