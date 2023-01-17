Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Seçkin elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Seçkin elendi mi? Survivor'da Seçkin Piriler elendi mi? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim!

Survivor'da Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit elendi mi? KİM ELENDİ? Survivor'da bu akşam kim elendi, elenen isim belli oldu mu?

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Survivor Seçkin elendi mi? Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Seçkin elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Seçkin elendi mi? Survivor'da Seçkin Piriler elendi mi? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim haberimizde...

SURVİVOR SEÇKİN ELENDİ Mİ?

Survivor'da Seçkin 4. eleme adayı olarak bu hafta eleme adayları arasında yer aldı. Survivor'da Seçkin elenecek mi, yoksa yarışmaya devam mı edecek? Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde Seçkin'in Survivor adasındaki kaderi belli olacak.

1. eleme adayı : Seçkin

2. eleme adayı : Berdan

3. eleme adayı : Ümit

4. eleme adayı : Kürşat

SURVİVOR SEÇKİN KİMDİR?

Seçkin Piriler 29 Aralık 1980,İstanbul doğumlu Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.

1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Seçkin Piriler, Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alacaktır.