TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 4 Nisan'da yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Özgür ve Poyraz arasında yapılan düelloda kaybederek elenen isim Poyraz oldu. Final adaylarından gösterilen Poyraz'ın vedası herkesi derinden etkilerden yarışmacı da bir anda ortadan kayboldu. Günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayan Poyraz, ortaya çıktı. Survivor Poyraz nerede, ne yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR POYRAZ NEREDE?

Günlerdir Dominik'te olduğunu ve eleme gecesini düşündüğünü söyleyen Poyraz, Instagram hesabından yayınladığı video şunları söyledi: "Yağmurlu bir Dominik gününden herkese selamlar... Telefonu anca elime alabildim. 3-5 gündür eleme gününden sonra güzelce dinlenecek olanı biteni düşünecek vaktim oldu. Destekleyen güzel mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın! Benim içinde erken bir veda oldu. Düello günü o istediğim performans seviyesine çıkamadım. Konsantrasyon kaybı yaşadım ve kaybettim. Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum. Güzel bir sezondu. Eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu."