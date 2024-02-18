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Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Yunus Emre de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi?

SURVİVOR MUSTAFA KEMAL KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mustafa Kemal Kurt, Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Milli Takımı'n 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgilenmektedir. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer aldı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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