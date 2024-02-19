Survivor Mustafa Kemal diskalifiye olacak mı? Survivor Sercan ve Mustafa Kemal olayı nedir?

Seyirciyi ekrana kilitleyen bir diğer yarışma olan Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Tansiyonun bir an dahi düşmediği yarışmada Sercan ve Mustafa Kemal Kurt arasında yaşanacak gerilim konuşuluyor. Gerilimin ardından elindeki matarayı Sercan'a fırlatmak isteyen Mustafa Kemal'in diskalifiye olup olmayacağı sorusu akılları kurcalıyor. Survivor Mustafa Kemal diskalifiye mi olacak? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KEMAL VE SERCAN GERİLİMİ NASIL SONUÇLANACAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının yedek kadrosuna dahil edilen isimlerden biri olan Mustafa Kemal Kurt, ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Bu akşam yayınlanacak üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde, Mustafa Kemal Kurt ile Sercan arasında gerilimli anlar yaşanacak ve ikili arasında ciddi bir çatışma yaşanacak. Ancak, Survivor Mustafa Kemal Kurt'un diskalifiye olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

MUSTAFA KEMAL DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Mustafa Kemal Kurt'un matara fırlatma girişimi sonrasında yarışmadan diskalifiye olup olmayacağı bu akşam yayınlanacak olan bölüm ile birlikte netlik kazanacak.

Survivor All Star 2024 38. Bölüm Tanıtımı - 19 Şubat 2024



MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt, eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel bir ragbi oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Türk Ragbi Milli Takımı'nda kaptanlık yapmakta olup, milli takımın bir parçası olarak 2010 yılından beri aktif rol almaktadır. Aynı zamanda crossfit sporuna ilgi duyan Kurt, ragbi koçluğu deneyimini çeşitli yerlerde gerçekleştirmiştir.

2008 ile 2011 yılları arasında, Fransız ragbi takımı "RC Vichy Rugby" kulübünde oynayan Mustafa Kemal, 2011-2015 yılları arasında İstanbul'daki Koç Üniversitesi'nde ragbi takımı koçluğu görevini üstlendi. Ayrıca, "Survivor 2018 All Star" yarışmasına da katılan Mustafa Kemal Kurt'un, eşi Esra ile birlikte bir çocuğu olduğu bilinmektedir.