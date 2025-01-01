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Survivor Kaan ne kadar kazanıyor? Kaan Kazgan Survivor'dan ne kadar para alıyor?

Survivor Kaan ne kadar kazanıyor? Kaan Kazgan Survivor'dan ne kadar para alıyor?
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Yeni bölümleriyle ekranlara gelen Survivor 2025'te ünlüler ve gönüllüler kadrosu açıklandı. Yayınlanan yeni bölümlerle birlikte, yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Survivor Kaan ne kadar kazanıyor? Kaan Kazgan Survivor'dan ne kadar para alıyor?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2025'in ünlüler ve gönüllüler kadrosu açıklandı. Yeni bölümlerle birlikte, yarışmacıların ne kadar kazanç elde ettikleri de izleyicilerin merak konusu oldu. Yarışmanın yeni bölümleri izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Survivor Kaan ne kadar kazanıyor?

Survivor Kaan ne kadar kazanıyor? Kaan Kazgan Survivor'dan e kadar para alıyor?

SURVİVOR KAAN NE KADAR KAZANIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

• İsmail Balaban 120 bin TL

• Serenay Aktaş 110 bin TL

• Barış Murat Yağcı 100 bin TL

• Sema Aydemir 110 bin TL

• Zeynep Alkan 85 bin TL

• Batuhan Karacakaya 105 bin TL

• Yağmur Banda 95 bin TL

• Ayşe Yüksel 90 bin TL

• Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

• Batuhan Gökgöz 80 bin TL

• Tuğba Yeni 75 bin TL

• Adilhan Numan 70 bin TL

• Dilşah Kurt 75 bin TL

• Mevlüt Koçak 75 bin TL

• Kübra Avcı 70 bin TL

• Göksu Küçükali 75 bin TL

• Kaan Kazgan 80 bin TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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