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Survivor eleme adayları kim? 26 Şubat Çarşamba Survivor'da potada kimler var?

Survivor eleme adayları kim? 26 Şubat Çarşamba Survivor'da potada kimler var?
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Survivor 20226'in yeni bölümünde heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları merak konusu oldu. 26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor.

Merakla beklenen Survivor 20226 yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları araştırıldı. 26 Şubat Çarşamba günü Survivor'da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme adayları kim olacak, izleyicilerin merakı devam ediyor.

SURVİVOR 20226 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 20226 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENİD?

Survivor veda eden son yarışmacı Mehmet oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

1. eleme adayı: Asena

2. eleme adayı: Senem

3. eleme adayı: Asena

4. eleme adayı bu akşam açıklanacak.

Survivor eleme adayları kim? 26 Şubat Çarşamba Survivor'da potada kimler var?

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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