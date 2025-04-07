SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu kadar, "Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" sorusu da izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu ve kazanan takım belli oldu. Survivor eleme adayı kim oldu sorusuna verilen cevap, yarışmadaki dengeyi de değiştirebilir. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2025'in 6 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bu mücadelede Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU 6 NİSAN 2025?

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımı konseyinde eleme adayı olarak gösterilen isim Asena Demirbağ oldu.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

Survivor All Star: Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan.

Gönüllüler: Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.