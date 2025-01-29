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Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Ocak Survivor potaya kim gitti? Survivor yeni bölüm fragmanı!

Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Ocak Survivor potaya kim gitti? Survivor yeni bölüm fragmanı!
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Survivor'da 28 Ocak eleme adayı kim oldu merak konusu oldu. Yarışmanın son bölümünde potaya kimin gittiği ve yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yarışmacılar arasında yaşanan eleme heyecanı, izleyenlerin de merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Survivor All Star 2025 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ocak 2025 tarihli bölümde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potasına giden isimler belli oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? Hangi yarışmacılar düelloya çıkacak? İşte detaylar…

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sema eleme potasına İsmail'i gönderdi. Böylece bu hafta erkek potasının yaşanacağı Survivor'da eleme adayları Adilhan, Batuhan, Efecan ve İsmail oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? 28 Ocak Survivor potaya kim gitti? Survivor yeni bölüm fragmanı!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da mavi takım 12-11 skorla 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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