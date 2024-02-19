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Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

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Survivor 2024 yarışmasında dün akşamın elenen ismi merak konusu. 18 Şubat tarihli Survivor yarışmasında adaya veda eden isim kim oldu? Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, elenen yarışmacıyı öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Kıran kıran mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024'te yine yarışmacılar büyük bir azimle yarıştılar.Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

SURVIVOR'A DÜN KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da dün elenen olmadı. Eleme potasına girecek bir aday daha belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Yarışmacılar ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. 7 oy Sercan 7 oy da Mustafa Kemal'e çıktı. Takım kaptanı olan Merve eşitliği bozmak için seçim hakkını Mustafa Kemal'den yana kullandı.

HAKAN HATİPOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

İletişim ihlali yaparak 3 ödül cezası ve iletişim cezası alan Hakan Hatipoğlu şu şekilde açıklama yaptı: "Aday olacağımı bekliyordum ama adaylıkla ilgili tek bir şey aklıma bile gelmedi. Rio'da ki ihlale takıldı kafam. Beni orada yaptığım ihlalle ilgili kimsenin yakalama ihtimali yok. Bunu açık ve net söylüyorum. Burada bir hainlik olduğunu düşünüyorum. Birinin söyleme ihtimalini düşünüyorum. Onu ben paylaşamam. Acun abi bana sorduğunda doğruyu söyledim. Tahmin ettiğim bir şey var o beni çok üzüyor açıkçası. Kesin değil, kimsenin günahını da almak istemem ama başka bir ihtimal yok. Tek kişiydi. Sabahın 6'sı bir daha Brezilya'ya uğramayacak birinin telefonunu alıp 2,5 dakika aşağı yukarı çünkü telefonunu çalacağım zannetti, kıllandı. Gitti böyle bir hikayede ben yandım. Onun dışında biraz Begüm'e bozuğum açıkçası. Çünkü konseyde Acun abi bana ceza verirken Begüm'de bazı şeyler söylemiş. Benim duymadığım bir yerde dedikodu yapması benim hoşuma gitmedi açıkçası. Üzüldüm çünkü."

Survivor All Star 2024 yarışmacılarının başarı yüzdeleri:

Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 18 Şubat Survivor elenen isim kim oldu?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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