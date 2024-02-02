Survivor dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 1 Şubat Survivor elenen isim!

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SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

SURVIVOR 1 ŞUBAT 2024 KİM ELENDİ?

Kadınlar arasında yapılan düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından kurtuldu. Aysu ile mücadele eden Berna da elemeden çıktı. Elemenin son aşamasında Aysu ve Kardeniz arasında eleme heyecanı yaşandı. İkili arasında yapıla düelloda Aysu, Kardeniz'i 5-1'lik skorla yendi.

Survivor All Star'a veda ettiği için gözyaşlarına boğulan Kardeniz'i takım arkadaşları sarılarak sakinleştirdi. Elemenin ardından duygularını dile getiren Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü. All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora