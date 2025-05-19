Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs eleme adayı kim oldu?

"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusunun yanıtı kadar, ada konseyinde belirlenen eleme adayları da büyük ilgi görüyor. 18 Mayıs akşamı düzenlenen konseyde eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. Yarışmacılar arasında yapılan oylama ve bireysel performans sonuçlarına göre dört isim potaya girdi. Peki, 18 Mayıs eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim potaya gönderildi?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

İkinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Konsey oylaması sonucunda İsmail eleme potasına gönderildi. Ayrıca, haftanın bireysel performans birincisi Adem, dördüncü eleme adayı olarak Hikmet'in ismini verdi. All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aycan Yanaç oldu.