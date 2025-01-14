Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti

Onlarca kişi hastaneye başvurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

3 aşamadan oluşacak! Gazze'deki ateşkesin detayları ortaya çıktı
İsrail'e milyarlarca dolar ödeyen Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği para tepki çekti

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor dokunulmazlık dokunulmazlık kim kazandı 14 Ocak Salı? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Biden'ın yangın mağdurlarına ödeyeceği ücrete tepki yağıyor
img

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
img

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den Meclis'te kırmızı kart çıkaran CHP'li vekillere olay hareket

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle dava açıldı

İstanbul Barosu'nun yönetimine son verilmesi talebiyle dava açıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Defalarca bilerek kart görmüş: Ünlü futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Yıldız futbolcu, yasa dışı bahisten gözaltına alındı
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Son Dakika Haberleri

Los Angeles yangın söndü mü ABD? Tarotta 13. kart ne anlama gelir? Tarotta 12. kart ne anlama gelir? Diyarbakır su kesintisi! Diyarbakır'da sular ne zaman gelecek 14 Ocak Salı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 14 Ocak bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Tarotta 11. kart ne anlama gelir? Kademeli emeklilik çıkacak mı? SON DAKİKA BAKAN AÇIKLAMASI! Yarın okullar tatil mi 15 Ocak Çarşamba (VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA)? Survivor eleme adayları kim? 14 Ocak Salı Survivor'da potada kimler var? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 14 Ocak Salı? İstanbul Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu taşla öldüren katil kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.