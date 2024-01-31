Survivor dans yarışmasını kim kazandı 31 Ocak Çarşamba?
Survivor All Star 2024'de büyük rekabet devam ederken yarışmacıların streslerini atmaları için dans yarışması düzenlendi. Yıllar sonra ilk defa olacak yarışmada Turabi, Ogeday, Sercan, Damla maharetlerini sergilediler. Peki, Survivor dans yarışmasını kim kazandı?
Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Survivor dans yarışmasını kim kazandı 31 Ocak Çarşamba?
SURVİVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek.
Henüz kazanan takımın resmi açıklaması yapılmamış olsa da izleyiciler, büyük bir merak içinde sonucu bekliyor. Kazanan isim ve takım netleştiğinde bu haber güncellenecek ve kazanan tarafın bilgileri paylaşılacaktır.
Eğlence ve heyecan dolu Survivor All Star 2024 dans yarışması yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8'de. İşte yeni bölüm tanıtımı... #SurvivorAllStar #Survivor #Survivor2024 #SurvivorTürkiye pic.twitter.com/XWOTaNHL7K— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) January 30, 2024